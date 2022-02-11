الإمارات: محاولة استهداف مطار أبها عمل إرهابي جبان

المصدر: أبوظبي - وام ، عواصم - البيان وكالات

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أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية، استهداف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، من خلال طائرة مسيّرة، اعترضتها قوات التحالف.



واعتبرت في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن محاولة استهداف المطار، وما نتج عن ذلك من إصابة عدد من المدنيين، عملٌ إرهابيٌ جبانٌ وجريمةُ حرب، تتطلب رداً رادعاً لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين، وتستدعي من المجتمع، دعم الإجراءات والتدابير التي يتخذها التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، لوقف استهداف الحوثيين الأعيان المدنية، وردع تهديداتهم لدول المنطقة.



وجددت الوزارة، تضامن الإمارات الكامل مع المملكة، إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف في صف واحد معها ضد كل تهديد يطال أمنها، ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكد البيان أنّ أمن الإمارات وأمن السعودية، كلّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة، تعتبره الدولة تهديداً لها.



عربياً، أعربت البحرين ومصر والأردن إضافة إلى البرلمان العربي، عن إدانتهم لمواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية واستهداف الأراضي السعودية.



أما دولياً، فأدانت واشنطن بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مسيرة تجاه مطار أبها، مؤكدة التزامها بدعم الرياض في مواجهة هجمات الميليشيا. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن بلاده تدين بشدة الهجوم الإرهابي على أبها، فيما أكد البيت الأبيض التزام الولايات المتحدة بدعم المملكة العربية السعودية في الدفاع عن شعبها وأراضيها ضد هذه الهجمات.وكان الناطق الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، أعلن أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من إحباط محاولة عمل عدائي عابر للحدود باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها.

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