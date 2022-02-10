أمين عام مجلس التعاون يدين استهداف الحوثيين مطار أبها الدولي

المصدر: البيان

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أدان معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، بأشد العبارات، الاعتداء الإرهابي الذي نفَّذته مليشيا الحوثي، مستهدفةً مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، باستخدام طائرة مسيَّرة مفخخة معرضين المدنيين للخطر.

وأكد معالي الأمين العام، في بيان عبر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للمجلس، أن الهجوم الذي شنَّته مليشيا الحوثي هو اعتداء إرهابي جبان، وجريمة حرب تعرِّض حياة المدنيين والمسافرين والعاملين للخطر، وما نتج عن هذا الاعتداء الغاشم من إصابات أثناء عملية الاعتراض لجنسيات مختلفة، مشدداً على ضرورة محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية باعتبار المطارات المدنية من المناطق المحمية بموجب القانون الدولي.

وأشاد الدكتور الحجرف بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، في التمكن من اعتراض الطائرة المسيرة، مؤكداً تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، متمنيا للمصابين سرعة الشفاء.

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