السعودية تُلزم المعتمرين والزائرين بشهادة «بي سي آر» سلبية

المصدر: البيان

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حدَّثت المملكة العربية السعودية إجراءات الدخول لأداء العمرة أو الزيارة.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أنه يجب على المعتمرين القادمين إلى المملكة، بغض النظر عن حالة تحصينهم، إحضار شهادة سلبية لفحص «بي سي آر» معتمد أو فحص للمستضدات السريعة لفيروس كورونا لعينة اُخذت خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة.

وذكرت الوزارة أن العمل بالإجراءات سيبدأ من يوم الأربعاء 8 رجب 1443ه الموافق 9 فبراير 2022.

ونوَّهت بأن القرار جاء حفاظاً على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، وبناءً على ما ورد من الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19) ومتحوراته.

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