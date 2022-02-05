قرقاش: موقف مقتدى الصدر من الاستهداف الإرهابي للإمارات منسجم مع قدسية سيادة الدول

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن موقف زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر من الاستهداف الإرهابي للإمارات يتسم بالعقلانية.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» السبت: «موقف السيد مقتدى الصدر من الاستهداف الإرهابي للإمارات يتسم بالعقلانية ومنسجم مع مبدأ قدسية سيادة الدول واستقلالها».

وأضاف معاليه قائلاً: «التباين في القضايا السياسية طبيعي، أما حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ثوابت تضمن أمن واستقرار المنطقة». وختم معالي المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة تغريدته بالقول: «منطق الدولة يبنى بعكس المنطق الهدام للميليشيات».

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