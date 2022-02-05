تفعيل اتفاقية التعاون العسكري بين الإمارات وفرنسا

المصدر: أبوظبي، باريس - البيان، وام

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أكدت فرنسا، أمس، أنها ستدعم الإمارات في ضمان أمن مجالها الجوي في مواجهة هجمات الحوثيين، فيما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية البدء في تفعيل اتفاقية التعاون والدفاع المشترك بين البلدين.



وزار اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة، بناءً على دعوة وزارة الجيوش الفرنسية، قيادة أركان القوات المسلحة الفرنسية في باريس، حيث التقى باللواء فيليب سنجارا قائد العمليات المشتركة الفرنسية، كما التقى اللواء لوران ماربوف مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الدفاع الفرنسية، حيث تم بحث مجالات التعاون والدفاع المشترك.



وأعلنت وزارة الدفاع عن البدء في تفعيل اتفاقية التعاون والدفاع المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية، وذلك لمواجهة المحاولات الإرهابية الفاشلة لاستهداف الدولة.



حليفة رئيسة



من جهتها، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، إن بلادها ستدعم الإمارات في ضمان أمن مجالها الجوي في مواجهة هجمات الحوثيين الإرهابية. وكتبت عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «إن بلادها ستساعد الإمارات حليفتها الرئيسة في الخليج العربي، في تأمين أجوائها التي تتعرض لهجمات الحوثيين».



وأضافت بارلي، أن «الإمارات تعرضت لهجمات خطيرة على أراضيها في يناير الماضي، ولإظهار تضامننا مع هذا البلد الصديق قررت فرنسا تقديم الدعم العسكري لاسيما لحماية مجالها الجوي من أي خروقات».



تحديات ومواقف



في الأثناء، أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الدعم الفرنسي المتميز للإمارات يضاف إلى مواقف الأشقاء والأصدقاء. وقال معاليه في تغريدة على حسابه في «تويتر»، إن «التحديات تظهر طبيعة المواقف التي يعول عليها، وفي هذا السياق يبرُز الموقف الفرنسي المتميز في دعمه لدولة الإمارات ليضاف إلى مواقف الأشقاء والأصدقاء».



وأضاف معاليه في تغريدته قائلاً: «وكعادتها تتعامل الإمارات مع التحدي الإرهابي العابر بحكمة مستندة إلى قدراتها الدفاعية الوطنية الصلبة وإلى التضامن العالمي الواسع».

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