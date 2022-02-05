كولومبيا وإستونيا تدعمان الإمارات وتدينان إرهاب الحوثي

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصلت ردود الفعل الدولية المتضامنة مع الإمارات ضد الإرهاب الحوثي، حيث أكدت كل من كولومبيا وإستونيا تضامنهما الكامل مع الدولة، ودعمهما للإجراءات التي تتخذها لحفظ أمن وسلامة مواطنيها وسيادة أراضيها.

وخلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومارتا لوسيا راميريز وزيرة خارجية كولومبيا، أدانت الأخيرة هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، مؤكدة تضامن بلادها مع دولة الإمارات في كافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمن وسلامة مواطنيها وسيادة أراضيها.

وتقدمت راميريز بخالص التعازي وصادق المواساة إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 17 يناير الماضي، وأعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

رفض واستنكار

وفي السياق ذاته، تلقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي رسالة تضامن مع دولة الإمارات من إيفا ماريا ليميتس وزيرة خارجية إستونيا، أعربت فيها عن إدانتها ورفضها واستنكارها بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الحوثية التي استهدفت منشآت ومناطق مدنية بدولة الإمارات.

وجددت وزيرة خارجية إستونيا في رسالتها، تضامن بلادها الكامل مع دولة الإمارات، وقدمت خالص تعازيها للإمارات قيادة وحكومة وشعباً ولذوي ضحايا الهجمات الإرهابية وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

تعزيز العلاقات

وأكدت أهمية الزيارات الثنائية بين البلدين في تعزيز العلاقات القائمة في مختلف المجالات عبر مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة تعزيز التعاون البرلماني المشترك.

وهنأت دولة الإمارات بنجاحها الباهر في استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي»، إلى جانب انتخابها لعضوية مجلس الأمن، مثمّنةً دور الإمارات المهم على المستوى الدولي، وتمنت لها مزيداً من التقدم والازدهار.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز