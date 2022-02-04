وزيرة خارجية كولومبيا تدين الهجمات الحوثية على الإمارات

المصدر: وام

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أدانت جمهورية كولومبيا هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومارتا لوسيا راميريز، وزيرة خارجية كولومبيا.

وأعربت راميريز - خلال الاتصال الهاتفي - عن إدانتها الشديدة لهجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدةً تضامن بلادها مع دولة الإمارات في كل الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمن وسلامة مواطنيها وسيادة أراضيها.

وتقدمت بخالص التعازي وصادق المواساة إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 17 يناير الماضي، وأعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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