البحرين وإسرائيل توقعان مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري

المصدر: المنامة - بنا

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وقّعت قوة دفاع البحرين ووزارة الدفاع الإسرائيلية، أمس الخميس، مذكرة تفاهم مشتركة في مجال التعاون العسكري، التي تسهم في دعم وتعزيز العلاقات العسكرية الثنائية المشتركة بين البلدين، حيث وقّع عن الجانب البحريني وزير شؤون الدفاع، وعن الجانب الإسرائيلي وزير الدفاع الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال استقبال المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، بيني غانتس وزير الدفاع بدولة إسرائيل والوفد المرافق، بحضور الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع البحريني.

وفي بداية اللقاء، رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بوزير الدفاع الإسرائيلي، حيث تم استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، التي تهدف إلى ترسيخ أسس السلام وزيادة التنمية ودعم الاستقرار في المنطقة والعالم.

حضر اللقاء اللواء الركن الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

وفي وقت سابق استقبل العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، غانتس الذي يقوم بزيارة للمملكة.

ورحب العاهل البحريني بوزير الدفاع الإسرائيلي والوفد المرافق له، واستعرض معه العلاقات الثنائية ومسار التعاون المشترك وسبل دعمه وتنميته في مختلف المجالات، وذلك في إطار «إعلان تأييد السلام، واتفاق مبادئ إبراهيم» اللذين وقّعهما البلدان.

وأعرب الملك حمد بن عيسى عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في دفع علاقات البلدين إلى آفاق أوسع من التعاون المثمر والعمل المشترك خدمة للمصالح المتبادلة، منوهاً بأهمية البناء على إعلان تأييد السلام الموقع بين الجانبين لدعم جهود إحلال السلام وتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار في منطقة الشرق الأوسط من أجل خير ورخاء دولها وشعوبها وشعوب العالم كافة.

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