مسؤول أفريقي: الإمارات أهم شركاء القارة

المصدر: (أديس أبابا - وكالات)

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أكد حسين حسن، رئيس الصناعة والتعدين والابتكار بمفوضية الاتحاد الأفريقي، أن دولة الإمارات تعد أحد أهم شركاء التنمية بالقارة الأفريقية.

وقال حسن، إن الإمارات تتميز باستثماراتها المتنوعة بعدد كبير من الدول، مضيفاً أن لها مساهمتها لعدد من الدول الأفريقية في دعم التنمية وتحقيق الاستقرار.

وتحدث المسؤول الأفريقي عن الهجمات الإرهابية الحوثية ضد الإمارات، وأكد أن الاتحاد الأفريقي كمنصة قارية تضم 55 دولة ضد الإرهاب والعدوان على أي دولة أياً كانت وفي أي قارة، ليس في أفريقيا فقط.

وتطرق إلى أجندة القمة الأفريقية الـ35، وقال إن القمة تضم مجموعة كبيرة من الموضوعات المهمة في أجندتها لهذا العام معنية أساساً بتوفير الأمن الغذائي في أفريقيا.

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