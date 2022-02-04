تضامن عربي ودولي متواصل مع الإمارات ضد إرهاب الحوثي

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

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تواصلت مواقف التضامن العربية والدولية مع الإمارات ضد إرهاب ميليشيا الحوثي، حيث أدانت البحرين، أمس، واستنكرت بشدة إطلاق ثلاث طائرات مسيرة باتجاه الإمارات، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيدةً بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الإماراتي التي اعترضت الطائرات ودمرتها بعيداً عن المناطق السكنية.

وأكدت الخارجية البحرينية، وقوف المملكة مع الإمارات، ومساندتها فيما تتخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، داعيةً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي تستهدف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

ركائز الأمن

بدورها، أدانت مصر تعرض الإمارات لهجوم بثلاث طائرات مسيرة، التي نجحت قوات الدفاع الجوي الإماراتي في اعتراضها وتدميرها.

وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها، رفضها لهذه الانتهاكات الإرهابية التي تقوّض ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، مُجدَّدة دعمها الكامل للإمارات فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وفي سياق متصل، أدانت الأردن إطلاق ثلاث طائرات مُسيّرة باتجاه الإمارات، وأكدت وزارة خارجيتها في بيان، إدانة واستنكارها الشديدين لهذه الأفعال والمُمارسات الإرهابية، مُشددة على تضامن ووقوف الأردن المُطلق إلى جانب الإمارات في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها.

كفاءة وجاهزية

من جهته، أدان البرلمان العربي هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية، مشيداً بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الإماراتي التي اعترضت الطائرات ودمرتها بعيداً عن المناطق السكنية.

وأكد في بيان أن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة من قبل ميليشيا الحوثي تمثل خرقاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية، كما تمثل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة، محذراً من تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ مواقف رادعة وحاسمة ضد هذه الميليشيا، مطالباً بعدم التواني عن إدراج هذه الجماعة الإرهابية المتورطة في هجماتها المستمرة على قائمة الإرهاب.

وجدد البرلمان العربي دعمه وتضامنه التام مع الإمارات فيما تتخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

دولياً، أدانت الخارجية الفرنسية، إطلاق طائرات مسيرة على الإمارات، مؤكدة تضامنها ودعمها الكامل للدولة.

أمن راسخ

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الإمارات بخير وأن ازدهار وأمنها راسخ بفضل رؤية قيادتها الرشيدة وهمة ويقظة جيشها. وقال معاليه: «تحية إعزاز وتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة وقوات الدفاع الجوي وصقورنا المخلصين».

وأضاف معاليه قائلاً: «الإمارات بخير وازدهار وأمنها راسخ بفضل رؤية قيادتها الرشيدة وهمة ويقظة جيشنا درع الوطن الحصين، فهم صمام الأمان والعيون الساهرة لينعم أبناء الوطن والمقيمون على أرضه بالسلام والاطمئنان».

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