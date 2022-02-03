مصر تدين بأشد العبارات تعرض الإمارات لهجوم بطائرات بدون طيار

المصدر: البيان

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أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، بأشد العبارات تعرض دولة الإمارات العربية المتحدة لهجوم بثلاث طائرات بدون طيار، والتي نجحت قوات الدفاع الجوي الإماراتي في اعتراضها وتدميرها.

وقالت الخارجية المصرية في بيان "تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، اليوم 3 فبراير الجاري، تعرض دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لهجوم بثلاث طائرات بدون طيار، والتي نجحت قوات الدفاع الجوي الإماراتي في اعتراضها وتدميرها".

وأضاف البيان "تؤكد مصر على رفضها البالغ لتلك الانتهاكات الإرهابية التي تقوض ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، مُجدَّدة في الوقت ذاته دعمها الكامل لدولة الإمارات الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها".

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