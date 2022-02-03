عبد الله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران

المصدر: وام

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تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصالاً هاتفياً من حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية إيران.

جرى خلال الاتصال الهاتفي التشاور وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وندد سموه، خلال الاتصال الهاتفي، بهجمات جماعة الحوثي الإرهابية على الدولة، مشدداً على ضرورة وقف التصعيد الخطير في المنطقة والالتزام بالحل السياسي في اليمن، الذي يستند إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الصادر في هذا الشأن.

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