قرقاش: الاعتذار الصومالي يفتح صفحة جديدة

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات تواصل خطواتها نحو ترميم الجسور وإعادة التواصل مع مختلف الدول في سعيها لتعزيز الاستقرار الإقليمي ودفع عجلة الازدهار، مؤكداً في تغريدة على «تويتر» أن «اعتذار رئيس الوزراء الصومالي يفتح صفحة جديدة»، ومضيفاً «لطالما كان دعم ومساندة الأشقاء في الصومال موقفاً تاريخياً تجسد في أصعب الظروف ويبقى محل اهتمام ورعاية الإمارات».

وكان رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، قدَّم في 7 يناير الماضي، اعتذاره لدولة الإمارات عن الحادث الذي وقع في مطار مقديشو في أبريل 2018، وذلك خلال استقباله في المطار طائرة تحمل مساعدات إنسانية أرسلتها الإمارات لتخفيف معاناة الشعب الصومالي المتضرر من الجفاف.

وتعهد رئيس الوزراء الصومالي، وفق بيان صادر عن مكتبه، بتسليم المبالغ التي تمت مصادرتها خلال تلك الحادثة إلى دولة الإمارات في أسرع وقت ممكن، مشيداً بالدور الإنساني الإماراتي الهادف لتخفيف معاناة الشعب الصومالي، وقدَّم شكره وتقديره لدولة الإمارات على جهودها المستمرة في دعم الشعب الصومالي في مختلف المجالات الإنسانية والإغاثية والتنموية. وأكد رئيس الوزراء الصومالي أنه عازم على تعزيز العلاقات التاريخية طويلة الأمد بين البلدين الشقيقين.

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