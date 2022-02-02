محمد بن زايد يتلقى اتصالاً من الدبيبة أدان خلاله الهجمات الحوثية على الإمارات

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من معالي المهندس عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الشقيقة .. أدان خلاله الهجمات الإرهابية الأخيرة لميليشيا الحوثي على دولة الإمارات.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا خلال الاتصال تضامن بلاده مع دولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها .

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لموقف ليبيا الشقيقة المتضامن مع دولة الإمارات وما أبداه معالي عبدالحميد الدبيبة من مشاعر أخوية تجاه الدولة و شعبها متمنيا لبلاده و شعبه الشقيق الخير والأمن والاستقرار.

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