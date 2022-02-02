محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء باكستان

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم .. اتصالا هاتفيا من دولة عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.

وأعرب دولة عمران خان ـ خلال الاتصال ـ عن إدانة بلاده الاعتداءات الإرهابية الأخيرة على دولة الإمارات مؤكدا تضامنها و وقوفها إلى جانب الدولة ضد أي تهديد لأمنها و سلامة أراضيها .. وشدد على ضرورة التحرك الدولي الجماعي لمواجهة التهديد الذي تشكله ميليشيات الإرهاب واتخاذ موقف دولي حازم للتصدي للإرهاب بكل أشكاله.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره و تقديره لرئيس وزراء باكستان لموقف بلاده وما أبداه من مشاعر تضامن صادقة تجاه دولة الإمارات .. متمنيا لباكستان وشعبها الصديق دوام الأمن والاستقرار.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز