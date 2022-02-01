الكويت.. حذف لقب "الشيخ" عن غير المعتمدين في شجرة أسرة الصباح

المصدر: البيان

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أعلن الديوان الأميري في الكويت، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذه الإجراءات اللازمة لحذف لقب "الشيخ" أو المهنة "أحد أفراد الأسرة الحاكمة" عمن وضع لهم بالمخالفة لما ورد في شجرة أسرة الصباح.

وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عممت كتاباً من الديوان الأميري على الوزراء، يتضمن قائمة بالأسماء غير المعتمدة ضمن أفراد الأسرة الحاكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حذف لقب (الشيخ) أو المهنة (أحد أفراد الأسرة الحاكمة) ممن وضع لهم بالمخالفة لما ورد في شجرة أسرة الصباح.

يأتي التعميم تنفيذاً للأمر الأميري الصادر في مايو 2017 باعتماد شجرة أسرة الصباح رسمياً، لترتيب نسب الأسرة الحاكمة في الكويت واعتبارها شجرة رسمياً ومرجعاً للنسب.

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