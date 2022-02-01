تدمير منصة إطلاق باليستية في اليمن بعد استهدافها الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت وزارة الدفاع، أمس، عن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخاً باليستياً أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة، ولم ينجم عن الهجوم أية خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان، ونجحت قواتنا الجوية وقيادة التحالف من تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية.

كما أكدت الوزارة، أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات. كما تهيب الوزارة بالجمهور الكريم استقاء كافة الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة.

تواصل أمريكي

إلى ذلك، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه يتواصل يومياً مع المسؤولين في دولة الإمارات لمناقشة التهديدات الحوثية الأخيرة. إلى ذلك، ثمن الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، احترافية القوات المسلحة الإماراتية والسعودية في التعامل مع التهديدات الحوثية الأخيرة. وقال جون كيربي: «نقف إلى جانب الإمارات والسعودية في مواجهة التهديدات والدفاع عن أراضيهما وحماية شعبيهما».

في الأثناء أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أنّ الحركة الجوية في الدولة تسير بالشكل المعتاد، وتجري عمليات تشغيل جميع رحلات الطيران بشكل طبيعي، ولا يوجد تأثير على الرحلات والمطارات نتيجة لاعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية على الدولة. كما تهيب الهيئة بالجمهور الكريم استقاء كافة الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة.

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