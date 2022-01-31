عبد الله بن زايد يستقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، جيمس كليفرلي، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي، بحث علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بها.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة جيمس كليفرلي، مؤكداً العلاقات التاريخية والاستراتيجية الراسخة التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وتستند إلى تاريخ طويل من العمل المثمر والتنسيق المشترك، والحرص على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتلبية تطلعات شعوبها في الازدهار والتنمية.

من جانبه، أكد جيمس كليفرلي إدانته للاعتداءات الإرهابية الحوثية على منشآت ومناطق مدنية على الأراضي الإماراتية، مشيراً إلى أهمية العمل من أجل تعزيز أمن واستقرار المنطقة.

وأشاد كليفرلي بالعلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين البلدين، والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

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