السعودية تقر تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني

المصدر: البيان

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وافق مجلس الشورى السعودي بالأغلبية على مشروع تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني، المقدم للمجلس وفق المادة 23 من نظامه من العضو سعد بن صليب العتيبي.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية،جاءت فكرة تعديل نظام العلم والذي مضى على صدوره ما يقارب 50 عاماً؛ لمواكبة الحراك الكبير الذي تشهده المملكة في السنوات الأخيرة في مراجعة وتطوير العديد من الأنظمة، والنصوص التشريعية الداعمة لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030.

واضافت الصحيفية أنه ظهرت الحاجة إلى سد الفراغ التشريعي، بشأن عدم وجود نظام يُحدد نشيد الدولة، ويفصل الأحكام المتعلقة به؛ باعتباره متطلبًا مهمًا نص عليه النظام الأساسي للحكم في المادة الرابعة منه.وكذلك ضرورة وضع المحددات والضوابط لاستخدام شعار الدولة، وتحديد العقوبات التي تطبق في حال المخالفة.

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