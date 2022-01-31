الرئيس السوري يستقبل وزير خارجية سلطنة عُمان

المصدر: العمانية

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استقبل الرئيس السوري بشار الأسد السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دمشق.

تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والتأكيد على الرغبة المشتركة في تطويرها وتعزيز المساعي الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

حضر المقابلة، الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية، كما حضرها سعادة السيد تركي بن محمود البوسعيدي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية العربية السورية والوفد المرافق.

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