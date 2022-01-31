الأمين العام لمجلس التعاون يدين استهداف الحوثيين للإمارات

المصدر: البيان

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أشاد معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالكفاءة العالية واليقظة المستمرة لقوات الدفاعات الجوية الإماراتية، التي تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي لم ينجم عنها خسائر حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان، اليوم.

وأدان معالي الأمين العام، في بيان عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، بأشد العبارات استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في إطلاق صواريخ باتجاه دول المجلس بشكل ممنهج ومتعمد، مستهدفةً المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، مؤكداً أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميلشيات الحوثي تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقفاً حاسما تجاه ميلشيات الحوثي لوقف هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.

وأكد معالي الأمين العام تضامن ووقوف مجلس التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

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