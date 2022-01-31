السعودية .. استقطاع شهري لتوفير تأمين طبي للمتقاعدين بالقطاع الخاص

المصدر: البيان

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اقترح متقاعدون وخبراء في المملكة العربية السعودية، إيجاد آلية تنظيمية وتشريعية تضمن استمرار التأمين الصحي للمتقاعدين من خلال نسبة استقطاع شهري لهذا الغرض على غرار نظام "ساند" لدعم المتعطلين عن عمل نتيجة أسباب خارجة عن إرادتهم، وفقاً لصحيفة "المدينة" السعودية.

ورأى متقاعدون وخبراء، استطلعت الصحيفة آراءهم، أن هذه الخطوة من شأنها تحقيق وفورات مالية كبيرة من علاج المتقاعدين في المستشفيات الحكومية، تعكس رؤية الضمان الصحى وضرورة إجراء تعديل نظامي لأن النظام الراهن يربط التأمين الطبي بوجود الموظف على رأس العمل.

وتجاوز عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بحسب وزارة الموارد البشرية المليونين تقريباً، فيما يستفيد منه 8 ملايين وافد على الأقل بعد انتهاء التطبيق التدريجي قبل سنوات بحسب أعداد العمالة في المنشآت.

وتفاقمت متاعب غالبية المتقاعدين في القطاع الخاص نتيجة انقطاع التأمين الصحي وارتفاع تكاليف العلاج وذلك على الرغم من أهمية استمراره لخدمة هذه الفئة بعد أن أفنت عمرها في العمل.

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