55% نسبة المستفيدين من الضمان الصحي الحكومي في السعودية 2030

المصدر: البيان

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توقع الأمين العام لمجلس الضمان الصحي في المملكة العربية السعودية شباب الغامدي، أن تصل نسبة المؤمن عليهم خلال 2030 إلى نحو 55 % من السكان، لافتاً إلى أن عدد المستفيدين حالياً من التغطية الحكومية الصحية 23 مليوناً، فيما بلغ عدد المستفيدين من التأمين الخاص نحو 11 مليون شخص، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية.

وتوقع أن يصل عدد المستفيدين من التأمين الخاص خلال عام 2030 نحو 21 مليون شخص، وأن يرتفع عدد المؤمن عليهم «تأمينًا خاصًا» نتيجة تخصيص بعض القطاعات الحكومية في المرحلة المقبلة.

وأرجع الغامدي، نمو عدد المؤمن عليهم الى الزيادة السكانية خلال الأعوام العشرة الماضية، مشيراً إلى أن 30 % من سكان المملكة لديهم تأمين طبي خاص.

وشدد مجلس الضمان الصحي على إلزام صاحب العمل في القطاع الخاص بالتأمين على جميع العاملين لديه من السعوديين وغير السعوديين وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام (الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25، والبنات غير المتزوجات غير العاملات).

وكشف المجلس أن صاحب العمل يلتزم بسداد الأقساط عن العاملين لديه ومُعاليهم لشركة التأمين التي يختارها لهذا الغرض، ويكون صاحب العمل هو وحده المسؤول عن دفع الأقساط، مشيرًا إلى أنه يتم تحديد الفئات التأمينية وترقية التأمين بالاتفاق بين صاحب العمل وشركة التأمين.

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