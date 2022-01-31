حالة "محصن" شرط أساسي لاستخدام وسائل النقل في السعودية

المصدر: البيان

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اشترطت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية أن يكون التحصين بالجرعة التنشيطية وظهور حالة "محصن" في تطبيق «توكلنا» شرطاً أساسياً لاستخدام وسائل النقل البري والبحري والسككي في المملكة، اعتباراً من غد الثلاثاء، وفقاً لصحيفة "مكة" السعودية.

واستثنت الهيئة العامة للنقل في القرار، الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق «توكلنا». ويشمل تطبيقات نقل الركاب، إضافة إلى دخول مقر الهيئة وفروعها ودخول مراكز خدمات الأعمال، وكذلك دخول مقار الناقلين والمشغلين وخدمات النقل ومنافذ البيع والتأجير، ودخول مراكز ومحطات النقل وغيرها من المواقع المساندة لها. وأوضحت الهيئة أن تطبيق الإجراءات الاحترازية في وسائل النقل يأتي للحفاظ على صحة وسلامة المستفيدين وتهيئة خدمات النقل الآمنة والمناسبة لهم، وامتدادا لما أوصت به الجهات المختصة بشأن أهمية الحصول على الجرعات التنشيطية للقاحات «كوفيد 19» لتعزيز مستوى المناعة بين أفراد المجتمع والسيطرة على تفشي الفيروس، خصوصا سلالاته المتحورة. وشددت الهيئة على أهمية التزام جميع المنشآت المرخصة بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية المعتمدة من الجهات المعنية والمنشورة على موقع هيئة الصحة العامة (وقاية).

وشمل القرار وسائل النقل التالية: القطارات سيارات الأجرة تأجير السيارات تطبيقات نقل الركاب حافلات نقل الركاب داخل المدن وخارجها العبارات بين جازان وجزيرة فرسان

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