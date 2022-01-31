أمريكا تدين الهجوم الإرهابي الحوثي على الإمارات

المصدر: البيان

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أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، الهجوم الإرهابي الحوثي الأخير على الإمارات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في تغريدة على تويتر: "ندين الهجوم الصاروخي الأخير للحوثيين على أبو ظبي".

وأضاف: "بينما يزور الرئيس الإسرائيلي دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء الجسور وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، يواصل الحوثيون شن هجمات تهدد المدنيين".

كانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت فجر اليوم، عن تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية من مدينة الجوف اليمنية والذي كان يستهدف الدولة وتم اعتراضه وتدميره وسقوط بقاياه خارج المناطق المأهولة بالسكان.

وفي تغريدة على حسابها على تويتر، نشرت وزارة الدفاع الإماراتية مقطع فيديو يوضح تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ في مدينة الجوف.

وقالت الوزارة: "تعلن قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع بدولة الإمارات عن تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ البالستي الذي أطلق من الجوف الساعة 0050 بتوقيت الإمارات الإثنين 31/1/2022 علماً أنه كان قد تم اعتراض الصاروخ الساعة 0020 بواسطة دفاعاتنا الجوية، مرفق فيديو تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ."

وأكدت وزارة الدفاع أنه لم ينجم عن الاعتداء الحوثي أية خسائر حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان.

كما أكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.

وفي واشنطن، دانت الخارجية الأميركية الهجوم الحوثي على أبوظبي مشيرة إلى أن الميليشيا تواصل تهديد المدنيين.

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