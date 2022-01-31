وزارة الدفاع تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق تجاه الإمارات

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الدفاع الإثنين عن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة، ولم ينجم عن الهجوم أية خسائر حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان ونجحت قواتنا الجوية وقيادة التحالف من تدمير موقع ومنصة الاطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية.

كما أكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.

كما تهيب الوزارة بالجمهور الكريم استقاء كافة الاخبار من الجهات الرسمية في الدولة.

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