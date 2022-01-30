واشنطن: ملتزمون بأمن الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام - واشنطن - وكالات

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أدانت المكسيك، الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومارسيلو إبرارد وزير خارجية المكسيك. وأكّد مارسيلو إبرارد خلال الاتصال الهاتفي، إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً وقوف بلاده مع دولة الإمارات، في إجراءاتها لصون أمن وسلامة مواطنيها وسيادة أراضيها. كما تقدم بالتعازي في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي، الذي وقع 17 يناير الجاري، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

على صعيد متصل، قال لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، إنه استقبل في مقر الوزارة (البنتاغون)، معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، وبحث معه هجمات ميليشيا الحوثي الأخيرة. وأكّد وزير الدفاع الأمريكي، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إدانته للهجوم الحوثي، الذي استهدف منشآت مدنية بدولة الإمارات، مشدّداً على التزام بلاده، بمساعدة دولة الإمارات في الدفاع عن أراضيها وأمن شعبها.

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