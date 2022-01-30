اجتماع عربي في الكويت اليوم يتناول أزمة لبنان

المصدر: الكويت - وكالات

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تستضيف الكويت، اليوم الأحد، اجتماعاً تشاورياً لوزراء الخارجية العرب، من المقرر أن يحضره عبد الله بوحبيب وزير خارجية لبنان، وأن يسلم وزير الخارجية الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ردوداً رسمية من الحكومة اللبنانية، على المبادرة الخليجية التي سلّمها الصباح شخصياً في بيروت، في وقت سابق من الشهر الجاري.

وبحث وزير الخارجية الكويتي، مع نظيره اللبناني، أمس، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأبرز الملفات والقضايا التي سيتناولها الاجتماع التشاوري العربي، بالإضافة إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز العمل العربي المشترك.

ووصل بوحبيب إلى الكويت، أول من أمس، للرد على المبادرة الخليجية لإنهاء أزمة لبنان مع دول مجلس التعاون.

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