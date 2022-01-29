أبو الغيط يشارك غداً في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب

المصدر: وام

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يشارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، غداً، في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي تستضيفه دولة الكويت، الرئيس الحالي لدورة مجلس جامعة الدول العربية.

وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن وزراء الخارجية كانوا قد قرروا، في وقت سابق، منذ نحو عام، عقد اجتماع تشاوري بشكل نصف سنوي تحت رئاسة الدولة التي ترأس الدورة الوزارية لمجلس جامعة الدول العربية.

وأضاف زكي، في تصريح اليوم، أن اجتماع الغد التشاوري غير رسمي ولا تصدر عنه قرارات، بل سيناقش الموضوعات التي ترغب أي دولة مناقشتها دون التقيد بجدول أعمال.

وأوضح أن الاجتماع أشبه بالخلوة يحضره وزراء الخارجية وعضو من كل وفد عربي.

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