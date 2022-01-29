وزير خارجية المكسيك يدين الهجوم الإرهابي الحوثي

المصدر: وام

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أدانت الولايات المتحدة المكسيكية الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي مارسيلو إبرارد وزير خارجية المكسيك.

وأكد معاليه خلال الاتصال الهاتفي إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية مؤكدا وقوف بلاده مع دولة الإمارات في إجراءاتها لصون أمن وسلامة مواطنيها وسيادة أراضيها.

كما تقدم بالتعازي في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي الذي وقع 17 يناير الجاري وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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