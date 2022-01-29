الرئيس الإسرائيلي يزور الإمارات غداً

المصدر: البيان

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أعلن محمد محمود آل خاجة سفير دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ سيقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات غداً الأحد.

وقال آل خاجة في حسابه الرسمي على تويتر " تستقبل دولة الإمارات الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج الأحد المقبل في زيارة رسمية كانت مجدولة مسبقًا بتاريخ 9 يناير وتم تأجيلها لظروف كوفيد 19 "

وأضاف" سيشارك الرئيس في احتفالية اليوم الوطني الإسرائيلي التي تصادف 31 يناير الجاري في معرض إكسبو الدولي".

وتابع " نتطلع لهذه الزيارة التاريخة والتي ستعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين حيث نسعى لتوقيع اتفاقيات اقتصادية و تجارية مهمة بين البلدين في المستقبل القريب.

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