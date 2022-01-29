الإمارات تدين هجومي العراق وباكستان وانقلاب بوركينافاسو

المصدر: أبوظبي - وام

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دانت الإمارات بشدة الهجوم الصاروخي الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار بغداد الدولي، ونجمت عنه خسائر مادية.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. كما أعربت الوزارة عن تضامنها ووقوفها إلى جانب العراق الشقيق في مواجهة الإرهاب، مؤكدة حرص الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار فيه.

وفي السياق ذاته، أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعاً أمنياً في بلدة كيش، جنوبي باكستان الصديقة، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من جنود الموقع.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.



وأعربت الوزارة عن تعازيها للحكومة الباكستانية الصديقة، وخالص مواساتها لأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين

‎وفي سياق آخر، دانت الإمارات الانقلاب في بوركينافاسو، واستيلاء الجيش على العاصمة واغادوغو، ودعت الأطراف كافة إلى الحوار وضبط النفس، مشددة على ضرورة تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد والمنطقة بشكل عاجل.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، أنّ الإمارات تتابع من كثب تطوّرات الوضع في بوركينافاسو، مشددة على دعمها للحل السياسي والحوار البناء، وذلك ضمن إطار المؤسسات وسيادة القانون والدستور وبما يحقق آمال وتطلعات شعب بوركينافاسو الصديق.

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