بريطانيا واليابان وسنغافورة: إرهاب الحوثي يهدد الاستقرار الإقليمي

المصدر: (أبوظبي - وام)

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عبرت كل من بريطانيا واليابان وسنغافورة عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية الذي وقع يوم 17 يناير الجاري، وذلك خلال اتصالات هاتفية بين وزراء خارجية الدول الثلاث مع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وبحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع ليز تروس وزيرة خارجية بريطانيا العلاقات الاستراتيجية والتاريخية الراسخة بين البلدين، وجهودهما المشتركة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت ليز تروس خلال الاتصال الهاتفي إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية الذي وقع يوم 17 يناير الجاري، وأسفر عن سقوط ضحايا مدنيين. كما أكدت أن هذه الاعتداءات الإرهابية تقوض الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وتقدمت بخالص العزاء إلى دولة الإمارات في ضحايا الهجوم الإرهابي، وأعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

تهديد للجهود

وفي مكالمة مماثلة، أدان يوشيماسا هاياشي وزير خارجية اليابان، بشدة الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، والتي تشكل تهديداً للجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتقدم هاياشي بالتعازي إلى دولة الإمارات وأسر ضحايا الهجوم الإرهابي، كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وفي السياق ذاته، أدانت جمهورية سنغافورة بشدة الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وفيفيان بالاكرشنان وزير خارجية سنغافورة.

وأكد بالاكرشنان إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية، كما أكد تضامن بلاده مع دولة الإمارات.

وتقدم بالتعازي إلى الإمارات قيادة وحكومة وشعباً في ضحايا الهجوم الإرهابي، وعبر عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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