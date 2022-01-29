24 عملية استهداف لـ«التحالف» في مأرب

المصدر: الرياض - وكالات

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، أنه نفذ 24 عملية استهداف ضد الميليشيا الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة.

وأضاف التحالف أن الاستهدافات في مأرب دمرت 16 آلية للميليشيا الحوثية وقتلت أكثر من 70 عنصراً منها.

وكان التحالف أعلن أول من أمس تنفيذ 44 استهدافاً ضد ميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء وتعز. وأفاد أن استهدافات مأرب والبيضاء وتعز دمرت 29 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 190 عنصراً. كما شنت مقاتلات التحالف عدة غارات على تعزيزات الميليشيا في الجوبة والعبدية، ودمرت عدداً من الأطقم العسكرية، كما دمرت تحصينات الميليشيا في عقبة ملعاء.

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