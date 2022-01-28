الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في كيش الباكستانية

المصدر: وام

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أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعاً أمنياً في بلدة كيش، جنوبي جمهورية باكستان الاسلامية الصديقة، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من جنود الموقع.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن تعازيها للحكومة الباكستانية الصديقة، وخالص مواساتها لأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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