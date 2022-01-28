الإمارات تدين الانقلاب في بوركينا فاسو وتدعو إلى الحوار

المصدر: وام

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أدانت دولة الإمارات الانقلاب في بوركينا فاسو، واستيلاء الجيش على العاصمة واغادوغو، ودعت الأطراف كافة إلى الحوار وضبط النفس، مشددة على ضرورة تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد والمنطقة بشكل عاجل.

وأكدت وزارة الخارجية والتعان الدولي في بيان لها إنّ دولة الإمارات تتابع عن كثب تطوّرات الوضع في بوركينا فاسو، مشددة على دعمها للحل السياسي والحوار البناء، وذلك ضمن إطار المؤسسات وسيادة القانون والدستور وبما يحقق آمال وتطلعات شعب بوركينا فاسو الصديق.

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