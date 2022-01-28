وزير خارجية اليابان يدين الهجوم الإرهابي الحوثي على الإمارات

المصدر: وام

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أدانت اليابان بشدة الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ويوشيماسا هاياشي، وزير خارجية اليابان.

وأكد معاليه، خلال الاتصال الهاتفي، إدانته الشديدة لهذه الاعتداءات الإرهابية الحوثية التي تشكّل تهديداً للجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتقدم معاليه بالتعازي إلى دولة الإمارات وأسر ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 17 يناير الجاري، كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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