وزير خارجية سنغافورة يدين بشدة الهجوم الإرهابي الحوثي

المصدر: وام

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أدانت جمهورية سنغافورة بشدة الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي الدكتور فيفيان بالاكرشنان وزير خارجية سنغافورة.

وأكد معاليه إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية مؤكدا تضامن بلاده مع دولة الإمارات.

وتقدم معاليه بالتعازي إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع 17 يناير الجاري وعبر عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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