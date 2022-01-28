بيان حول ادعاءات مليشيات الحوثي استهداف "التحالف" لسجن بصعدة اليمنية

المصدر: البيان

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نفى تحالف دعم الشرعية في اليمن ادعاءات استهدافه لسجن بصعدة اليمنية.

وقال التحالف في بيان: لم يتم استهداف سجن بصعدة، وسنقدم كافة الحقائق والمعلومات التفصيلية للفريق المشترك لتقييم الحوادث والمتعلقة بادعاءات الميليشيا الحوثية استهداف التحالف للسجن.

وأكد البيان أن الموقع المستهدف في صعدة هو "معسكر الأمن الخاص"، وهو هدف عسكري مشروع بطبيعته واستخدامه العسكري من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية وكذلك دعمه للمجهود العسكري بالعمليات العدائية.

وأضاف: هناك 4 مواقع مدرجة بقوائم عدم الاستهداف لدى التحالف كسجون بمدينة صعدة ويتم استخدامها من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية، ويجري الترتيب لكشف حقيقة نشاط الموقع العسكري ومناقشة الرواية الحوثية المضللة.

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