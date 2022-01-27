(مسام) يتلف نحو سبعة آلاف لغم متنوع في اليمن

المصدر: (عدن - البيان)

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أتلف المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام) نحو سبعة آلاف لغم متنوع كانت ميليشيا الحوثي زرعتها قبل طردها من مديرية عسيلان في محافظة شبوة، التي تقدر الفرق الفنية أنها ستحتاج إلى ثلاثة أعوام لتطهيرها من الألغام التي زرعتها في ثلاث من مديريات المحافظة.

وذكر منتظر الردفاني نائب مدير البرنامج الوطني اليمني للتعامل مع الألغام، في بيان صحافي، أن المشروع السعودي أتلف 6800 لغم وعبوة ناسفة في المديرية، من بينها 4 آلاف لغم مضاد للدبابات و2800 عبوة ناسفة، وهي حصيلة الألغام التي انتزعتها الفرق الهندسية خلال فترة لا تتجاوز ثمانية أيام، في مديرية عسيلان.

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