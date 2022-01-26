وزير خارجية إيرلندا يدين الهجوم الإرهابي الحوثي على الإمارات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أدانت جمهورية إيرلندا الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسيمون كوفيني، وزير الخارجية والدفاع في جمهورية أيرلندا.

وأكد معاليه، خلال الاتصال الهاتفي، إدانته الشديدة للاعتداءات الإرهابية لميليشيا الحوثي التي تشكل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة بأسرها.

كما أكد تضامن بلاده مع دولة الإمارات في كل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادة أراضيها.

وتقدم بالتعازي إلى دولة الإمارات في ضحايا الهجوم الإرهابي - الذي وقع يوم 17 يناير الجاري - وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز