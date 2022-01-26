نهيان بن مبارك: الإمارات والهند تربطهما علاقات تاريخية وثيقة

المصدر: وام

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استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي في قصره سنجاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى الدولة.

ورحب معاليه - في بداية اللقاء- بسفير الهند .. وجرى بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات الهند وسبل تطويرها في مختلف المجالات وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين وشعبيهما.

وأكد معاليه أن الإمارات والهند تربطهما علاقات تاريخية متجذرة انطلاقا من أرضية صلبة و روابط وثيقة تزداد قوة تعزيزا لمفهوم الأخوة والشراكة وذلك بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين بما يحقق تطلعات شعبيهما إلى مزيد من التطور والتقدم والنماء.

وقال إن مشاركة الهند في إكسبو 2020 دبي تشكل إضافة مهمة لأهم حدث حضاري وثقافي تنظمه الإمارات لما يعرضه من ابتكارات وإنجازات في مختلف المجالات تعكس صورة الهند الحديثة والقوية والمتقدمة تكنولوجياً وجمالياتها الفنية والثقافية التي تجسد رسالة الهند وأهداف إكسبو2020 دبي للمستقبل.

وأكد معاليه أن إكسبو 2020 دبي يفتح أمامنا جميعا أبواب المستقبل ويمهد السبل لدول العالم أجمع نحو فرص جديدة للتعاون والعمل المشترك وبناء علاقات وشراكات جديدة ورسم صورة أفضل لمنطقتنا والعالم.

من جانبه أكد سفير الهند حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات في مختلف المجالات والقطاعات والبناء على هذه الشراكة القوية والموثوقة بين البلدين الصديقين من أجل تعزيز التنمية المستدامة.

وأشاد بجهود الإمارات في استضافة 192 دولة تحت مظلة إكسبو 2020 دبي وتعزيز التعاون الدولي من أجل مواجهة التحديات ووضع الحلول المبتكرة لها بما ينعكس على جودة الحياة في دول العالم .. مهنئا الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على النجاح الكبير الذي حققه إكسبو 2020 دبي في تحقيق الأهداف العالمية للمستقبل انطلاقا من الإمارات ومبادئها الراسخة في السلام والتسامح والتعايش والتضامن الإنساني بما يحقق الازدهار العالمي.

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