وزير خارجية إثيوبيا يدين الإرهاب الحوثي ويؤكد تضامن بلاده الكامل مع الإمارات

المصدر: وام

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أدانت جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بشدة الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية - والذي وقع يوم 17 يناير الجاري - وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي دمقي مكونن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي.

وأكد معاليه - خلال الاتصال الهاتفي - إدانته واستنكاره الشديدين لهذه الاعتداءات الإرهابية التي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، وتضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات في كافة الإجراءات التي تتخذها لصون أمن وسلامة مواطنيها وسيادة أراضيها.

وأشار معاليه إلى أن هذا الهجوم الإرهابي يشكل انتهاكا لكافة القوانين والأعراف الدولية ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها .. معربا عن تعازيه في ضحايا هذه الاعتداءات الإرهابية وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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