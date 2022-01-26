وزير خارجية رومانيا يؤكد تضامن بلاده الكامل مع الإمارات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أدانت جمهورية رومانيا الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية - الذي وقع يوم 17 يناير الجاري - وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي بوغدان أوريسكو وزير خارجية رومانيا.

وأدان معاليه واستنكر بشدة الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية الذي أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين .. مؤكدا أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية يقوض جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أكد معاليه تضامن بلاده مع دولة الإمارات في اتخاذها كافة الإجراءات اللازمة لصون أمن وسلامة مواطنيها وسيادة أراضيها.

وتقدم بالتعازي إلى دولة الإمارات في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي ..

وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز