الكويت.. فتوى تحدد شروط التحاق النساء بالجيش

المصدر: البيان

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حددت هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت شروط وضوابط التحاق النساء بالجيش .

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فقد أصدرت وزارة الدفاع الكويتية قرارا وزاريا لتطبيق ضوابط فتوى هيئة الإفتاء فيما يخص انضمام النساء إلى السلك العسكري.

وأكدت الوكالة أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح اعتمد قرارا وزاريا يتماشى مع ضوابط فتوى هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الخاصة بانضمام المرأة إلى السلك العسكري.

تشمل ضوابط هيئة الإفتاء بشأن انضمام الكويتيات للجيش :

موافقة ولي الأمر أو الزوج.

الالتزام بالحجاب الشرعي الساتر.

العمل في التخصصات الطبية والمجالات الفنية والخدمات المساندة.

عدم حمل السلاح أو القيام بالتمرينات العسكرية الميدانية.

يذكر أن الجيش الكويتي بدأ في استقبال المواطنات الراغبات في الالتحاق بالخدمة العسكرية أواخر الشهر الماضي.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح يعتمد قرارا وزاريا يتماشى مع ضوابط فتوى هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الخاصة بانضمام المرأة إلى السلك العسكري#كونا #الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) January 25, 2022

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