لانا نسيبة: الهجمات الإرهابية الحوثية انتهاك للسلم والأمن الدوليين

المصدر: دبي - سيد صالح

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أكدت السفير فوق العادة مفوض معالي لانا زكي نسيبة ، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أن الهجمات الإرهابية من جانب ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد الإمارات تمثل انتهاكا صارخا للسلم والأمن الدوليين.

وقالت معاليها في مقابلة تليفزيونية مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية :" دولة الإمارات العربية المتحدة تملك قدرات عسكرية هجومية ودفاعية متقدمة مكنتها من صد وردع الهجمات الإرهابية».

وأضافت معاليها: «لقد كان الهدف المقصود من تلك الهجمات هو إلحاق ضرر واسع النطاق بالبنية التحتية المدنية وبالمدنيين أنفسهم. وهذا بالطبع أمر غير مقبول وغير مسبوق ويشكل انتهاكا صارخا للسلم والأمن الدوليين».

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