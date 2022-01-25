واشنطن: يتم إعادة النظر في إعادة إدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية قبل قليل أنه يتم إعادة النظر في قضية إعادة إدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب.

واعتبرت الولايات المتحدة، ، هجمات المتمردين الحوثيين على الإمارات والسعودية "تصعيدا خطيرا".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس. : "ندين الاعتداء الحوثي على السعودية والإمارات ونلتزم بالدفاع عن أمن شركائنا السعوديين والإماراتيين".

وأضاف أن "إعادة إدراج الحوثيين على لائحة الإرهاب لاتزال قيد البحث"، وأن واشنطن "تقف إلى جانب السعودية والإمارات"، مؤكدا على ضرورة "محاسبة المسؤولين الحوثيين".

وأشار برايس إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع السعوديين والإماراتيين "لتزويدهم بما يحتاجون للدفاع عن أنفسهم".

وأكد برايس أن الولايات المتحدة ستعمل كل ما في وسعها لوقف تدفق الأسلحة والأموال للحوثيين، كما تعمل على محاسبة قادة جماعة الحوثي.

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