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إكسبو 2020 دبي اليوم

فرنسا تدين إطلاق جماعة الحوثيين الإرهابية صواريخ باليستية على الإمارات والسعودية

المصدر:
  • وام
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أدانت فرنسا بأشد العبارات إطلاق جماعة الحوثيين الإرهابية صواريخ باليستية على الإمارات و السعودية معبرة عن دعمها المطلق لهما وحرصها على أمنهما و أمن و استقرار المنطقة.

و قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها " تدين فرنسا بشدة الهجمات الصاروخية التي تبناها الحوثيون ضد الأراضي الإماراتية والأراضي السعودية يومي 23 و 24 يناير ، والتي تأتي بعد هجمات الحوثيين في 17 يناير على أبو ظبي.. وتجدد فرنسا دعمها لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتمسكها بأمنهما واستقرارهما الإقليمي".


  

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