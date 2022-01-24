الكويت تحيل ضابطين للنيابة بتهمة الفساد

المصدر: البيان

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أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية «نزاهة» ضباطاً برتبة لواء وعقيد في الجيش الكويتي إلى النيابة العامة للاشتباه في ارتكابهما جريمة الإضرار الجسيم بالمال العام فيما يتعلق بصفقة طائرات يوروفايتر.

وبحسب صحيفة "القبس الكويتية"،ذكرت"نزاهة"، في بيان صحافي، اليوم "الاثنين"، أن ذلك استمرارا لجهودها لمكافحة الفساد ودرء مخاطره من خلال استقبال البلاغات الجدية مكتملة الشروط المقررة، تلقى قطاع كشف الفساد والتحقيق بلاغا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حول إبرام وزارة الدفاع عقد بشأن شراء طائرات من نوع يوروفايتر.

وذكرت أن ما شاب ذلك العقد من ملاحظات خاصة في بند التضخم حيث تبين بالتحقيقات قيام المبلغ ضدهما بارتكاب عدة مخالفات تسببت بضرر جسيم على المال العام وذلك بصرف فواتير خاصة بالتضخم للشركة المصنعة فاقت القيمة الإجمالية المتفق عليها في العقد الرئيسي.

وأضافت ان عملية الصرف تمت دون وجود إذن مسبق من الجهات المعنية في وزارتي الدفاع والمالية ودون اعتماد مستندي لذلك الصرف مما أثر على جدول الدفعات المخصص للعقد المذكور.

وإكدت "نزاهة" عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، مثمنة دور المبلغين في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.

ونوهت بدور وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة في الجيش الكويتي في الابلاغ عن شبهات جرائم الفساد وتعاونهم المطلق فى مجال توفير كافة البيانات والمستندات.

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