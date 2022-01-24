السعودية تندد بالهجمات المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية على جنوب المملكة والإمارات

المصدر: وام

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نددت المملكة العربية السعودية بالهجمات المتكررة التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في جنوب المملكة وأبوظبي، والتي كان آخرها استهداف مدينة ظهران الجنوب والمنطقة الصناعية في جازان جنوب غربي المملكة أسفر عنها إصابتان طفيفتان لمقيميَن من الجنسية البنغلاديشية والجنسية السودانية.

وأكدت السعودية موقفها الرافض وإدانتها لكل الهجمات الإرهابية العدوانية لهذه المليشيا الحوثية على المملكة والإمارات وممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والتي تنفذها قوى الإرهاب التي عاثت في اليمن الشقيق فساداً فقتلت أبناء الشعب اليمني العزيز واستمرت في نشر أعمالها الإرهابية بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

ونبهت إلى أن إصرار مليشيا الحوثي الإرهابية على الهجمات المتكررة يعد تحدياً ضد المجتمع الدولي وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويؤكد خطورة سلوك هذه المليشيات على أمن المنطقة واستقرارها، مشددة على الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن الدولي لوضع حد لهذا السلوك العدواني بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.

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